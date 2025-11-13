DeNAが13日、森下瑠大投手・松本 隆之介投手・浜地 真澄投手・庄司 陽斗投手・上甲 凌大選手・西巻 賢二選手と育成選手契約を結ぶことを発表しました。森下投手は2022年ドラフト4位でDeNAに入団。2024年8月に左肘の手術を受けてリハビリに努め、今季はファームで4試合に登板し、防御率は5.84を記録。まだ1軍登板はありません。プロ5年目の松本投手は昨季、1軍デビュー。プロ初先発で5回2失点でした。今季は1軍登板はなく、ファーム