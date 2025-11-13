女性の手料理の中でも、上手に季節感を取り入れたメニューにグッとくる男性は多いものです。では、秋に男性が喜ぶメニューとは何でしょうか。今回は、「スゴレン」男性読者に聞いた「女性に作ってもらうと感動する『秋の手料理』９パターン」をご紹介します。【１】男のひとり暮らしだと食べる機会が少ない「柿やいちじくなどの果物」「女の子っぽくてカワイイなぁと思う」（２０代男性）など、旬のフルーツから季節感と女性らしさ