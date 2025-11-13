巨人は１３日、ＧタウンとＧ球場室内で１０月２９日から行ってきた若手主体の秋季キャンプを打ち上げた。阿部監督は、今キャンプで臨時コーチとして指導した、ＯＢで日韓通算６２６本塁打のイ・スンヨプ臨時コーチについて「とても選手に寄り添ってくれて指導していただいたので。僕としてはやっぱり一年間いてほしいというのは、僕の方から正式にオファーは出してあります」と来季の打撃コーチを要請していると明言した。新