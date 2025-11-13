柔道の男子７３キロ級で昨夏パリ五輪銅メダルの橋本壮市（３４歳、パーク２４）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、現役引退を表明した。今月２０日に引退会見を開くと伝えた。「この度、現役を引退することを決めました」と報告し「柔道を通して出会った全ての方々、そして支えてくださった皆様に心から感謝しています」とつづった。選手生活を回顧し「長い柔道人生の中で、何度もつまずき、何度も立ち上がった日々で