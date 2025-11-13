テレ東では、11月13日（木）〜23日（日）の11日間、全経済番組が同一のテーマを扱い経済番組を盛り上げる、「テレ東系経済WEEK」を実施いたします！【動画】TVerでは「テレ東系経済番組特集」を実施中！人気の経済番組の見逃し配信を放送します！今回で5回目を迎える「テレ東系経済WEEK」のテーマは、『不測の時代「道しるべ」はここに〜未来へのヒントが見つかる11日間〜』です。終わりの見えない戦乱に加え、トランプ米大統領の