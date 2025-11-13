◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１１月１３日、美浦トレセン重賞５勝のトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は、初コンビの団野大成騎手が美浦に駆けつけ、Ｗコースで併せ馬を行った。序盤はサルサロッサ（６歳障害オープン）を大きく追走。道中で行きたがるそぶりも見せたが、直線は内に進路をとると馬なりのまま加速し２馬身先着し