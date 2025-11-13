エレコムは11月13日、トラックボールマウスの新製品「HUGE PLUS」と「bitra」を発表。いずれも11月下旬に発売を予定しています。HUGE PLUSは大型トラックボールマウス「HUGE」シリーズを8年ぶりにリニューアルした新モデル、bitraは2019年に発売されその後販売を終了していた製品に新機能と新色を追加したモデルという位置づけ。来春には専用ソフトの大幅なアップデートを予定しています。大玉＆パームレスト搭載の大型モデルHUGE