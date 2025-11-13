歌手の美川憲一（79）が13日、パーキンソン病と診断されたことを公表。これを受け、12月16日に出演予定の『第5回 ザ・ゴールデンステージ』を実施する長崎スタジアムシティがコメントを発表した。【写真あり】「とっても素晴らしい歌声だから、皆様楽しんで下さい」川中美幸との2ショットを公開した美川憲一長崎スタジアムシティは公式サイトに「『第5回 ザ・ゴールデンステージ』ご出演 美川憲一様に関する 主催者からのお知