埼玉県三郷市で小学生４人が重軽傷を負ったひき逃げ事件で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱）などに問われた中国籍の解体工の男（４３）に対し、さいたま地裁越谷支部（奥山拓哉裁判官）は１３日、懲役２年６月、執行猶予４年（求刑・懲役２年６月）の判決を言い渡した。判決によると、男は５月１４日、同市の市道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転。前方左右を注視せず、路側帯を歩いて