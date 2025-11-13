韓国発の人気チキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」から、冬の訪れを感じる新作ドリンク「冬の彩りラテ」シリーズが2025年11月13日（木）より登場します。ピスタチオ・抹茶・ほうじ茶の3種類が揃うラテは、それぞれの香りとまろやかさが調和した、心まであたたまる一杯。スパイシーなチキンとの相性も抜群で、カフェタイムにもぴったりな冬限定メニューです。 香りとまろやかさに包まれる♡