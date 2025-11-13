ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「日経平均株価、急騰の背景に何が？」。経済部・天目石史織記者の解説です。はい、日経平均株価は先月末に5万2000円を超えるなど急騰しています。こちら、1980年からの日経平均株価の推移です。3万円台から4万円台にあがるまでのスピードが加速していることがわかります。そして、最近の動きを見てみますと、初めて4万円台をつけたところから初の5万円台までおよそ1年7か月で