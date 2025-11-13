13日、五泉市でクマ1頭が民家近くの柿の木に居座っていましたが、五泉市は午後0時55分に緊急銃猟を実施しクマを駆除しました。警察によりますとクマの目撃が相次いでいることから、警察官が猟友会とともにパトロール中に五泉市小搦（こがらみ）の民家裏手の柿の木にいるクマ1頭を発見しました。体長約0.6メートルのクマが、民家裏の柿の木の上で居座ったため緊急銃猟を行い、駆除しました。緊急銃猟の実施は新潟県内で