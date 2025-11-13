2026年1月より撮影が開始される『SHOGUN 将軍』シーズン2の新キャストとして、水川あさみ、窪田正孝、金田昇、榎木孝明、國村隼の出演が発表された。 参考：真田広之主演『SHOGUN 将軍』シーズン2、2026年1月撮影開始舞台はシーズン1の10年後 戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説『SHOGUN』が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手がけたジャスティン・マークスや真田