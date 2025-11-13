「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、12月19日（金）から、「たまごっち」とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】懐かしい初代「たまごっち」デザインも！コラボＴシャツ一覧■オリジナルたまごっちも登場！今回登場するのは、ウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型