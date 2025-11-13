ユニクロは、30周年を迎える「たまごっち」とのコラボレーションTシャツ4型とUTオリジナルたまごっちを12月19日に発売する。本コレクションはウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型を揃えた計5型のラインナップ。Tシャツは、初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けてデザインされている。○スペシャルサイトでUT