俳優の鈴木亮平が主演を務める2026年1月期のTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)に原田美枝子、黒木メイサ、矢崎滉が出演することが13日、発表された。左から黒木メイサ、原田美枝子、矢崎滉(C)TBS鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる本作は、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すた