マジェスティゴルフから、新作アナウンス。「“限界のその先へ”をコンセプトに、常識を超える軽量設計と飛距離性能を実現した『MAJESTY PRESTIGIO 14』を2026年1月16日に発売いたします」と、同社。【画像】美しすぎるドライバーフェースの鳳凰マーク「14代目となる新しいプレステジオでは、ゴルフクラブにおいて縁の深い「14」という数字に込めた想いのもとフルセットでの使用時に最大限のパフォーマンスを発揮する設計を追究し