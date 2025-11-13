約１８０万円分のポケモンカードを盗んだとして、２０歳の男と高校生ら４人が逮捕されました。 逮捕された20歳の男と山口市の男子高校生ら１６歳から１８歳の４人は９月、広島市中区の商業施設にあるトレーディングカード販売店で１枚１２０万円のポケモンカードを盗んだ疑いがもたれています。 ５人は同じ施設の別店舗でも、ポケモンカード４枚、あわせておよそ５８万円分を盗んだ疑いがもたれて