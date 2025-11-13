円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年アニバーサリーソング「with U」の配信・販売を本日より開始した。本楽曲は、本年9月に開催されたイベント「TSUBURAYA CONVENTION 2025」内「ULTRAMAN MUSIC LIVE 〜ウルトラマン魂2025〜」アンコールにて、総勢18組21人のウルトラマンシリーズに縁あるアーティスト(Team with U)による歌唱で初披露され、ライブ収録された。楽曲イントロには会場に集まったファン2,400人による「