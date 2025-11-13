BookLiveは、同社が運営する「OSHI BASE Harajuku」(東京都渋谷区)を、2025年11月22日よりバンダイの人気玩具「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり〜!」にリニューアルオープンする。このリニューアルオープンに合わせて、「たまごっち」誕生29周年を記念したオリジナルグッズの発売および記念キービジュアルを公開した。なお、「たまごっち ふぁくとり〜!」の運営およびオリジナル商品の開発はバンダイ監