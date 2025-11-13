NHKは25日午後7時30分より『あなたが選ぶ！みんなのベスト紅白〜まだまだ届けますスペシャル！』（後7：30〜後8：42）を生放送する。【写真】今年の司会は…綾瀬はるか＆有吉弘行＆今田美桜ら放送100年企画の一環。同局は「放送100年企画 みんなのベスト紅白」キャンペーンとして、『NHK紅白歌合戦』がこれまでに放送してきた中から、視聴者の心に残る名場面を思い出のエピソードとともに投稿してもらう「ベスト紅白」を募集。