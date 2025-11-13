ヨコレイ [東証Ｐ] が11月13日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比23.9％減の36.5億円になったが、26年9月期は前期比25.8％増の46億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比80.1％減の3.8億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.9％→1.7％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース