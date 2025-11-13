小泉佳穂（左）、原田亘（右） 写真：森田直樹/アフロスポーツ 今季J1リーグも残り2節となり、優勝争いは上位2チームに絞られた。 11月8、9日の第36節を終えて3位の京都と4位の神戸が勝ち点を重ねられず、鹿島と柏の上位2チームがそれぞれ白星で抜け出したが、勝ち点1差で鹿島を負う柏の勢いが目立つ。 柏は8日、ホームでの名古屋グランパス戦に1-0で勝利。得点は相手のオウンゴールだった