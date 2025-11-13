生命線の濃さと太さ 生命線を見る時のポイントは、まず線の濃い薄いや太い細いを見ることです。 濃く太い生命線 体力・スタミナがあって活力や自信に満ちている人が多く、細かいことはあまり気にしないタイプです。また、病気に対する免疫力が強い丈夫な人です。 薄く細い生命線 気力不足や体力不足で何事にも自信がなく、長続きしなかったり、疲れやすく虚弱体質。また迷いやすい、流されやすいタイプの人が多