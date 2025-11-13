by NASA/JPL-Caltech, Public domain, via Wikimedia CommonsNASAが1977年に打ち上げたボイジャー1号は、木星と土星およびそれらの衛星などの観測を当初の目的としていましたが、これらの目的を果たした後も宇宙空間を進み続けています。科学系メディアのIFLScienceが、ボイジャー1号は2026年11月13日に「地球から丸1光日」離れた地点に到達すると解説しています。On November 13, 2026, A Human-Made Object Will Reach One Light