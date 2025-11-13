ソフトバンクが１３日、来年４月に日本少年野球連盟（ボーズイズリーグ）に加盟するジュニアユースチーム「福岡玄界灘ボーイズ」の初代監督に、球団ＯＢの嘉弥真新也氏（３５）が就任することを発表した。「子どもたちとしっかりコミュニケーションをとって、僕自身が子どもと一緒に成長していきたいなと思いますと」と通算４７２試合登板の嘉弥真氏。みずほペイペイドームや、筑後のファーム施設などを拠点に活動する予定。今