歌手の美川憲一が１３日、ＳＮＳで「洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）」のためペースメーカーの埋め込み手術したことと、「パーキンソン病」であることを報告した。インスタグラムに「株式会社オフィス・ミカワ」の名義で「美川憲一に関するご報告」として文書画像をアップ。「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋