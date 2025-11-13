「阪神秋季キャンプ」（１３日、安芸）臨時コーチとして秋季キャンプに参加している阪神の糸井嘉男ＳＡがランチ特打に登場。豪快な柵越えを放った。西純、井坪のランチ特打後、筒井外野守備走塁コーチに促される形で打席へ。フェンス直撃など鋭い打球を放ち、１２スイング目にはバックスクリーンへ突き刺す柵越え。場内からは大歓声と拍手の嵐。ファンからは「まだやれるやん！」と声が飛んでいた。