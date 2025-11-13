歌手の美川憲一さんがオフィシャルインスタグラムを更新。パーキンソン病と診断されたことを公表しました。 【写真を見る】【 美川憲一 】 「パーキンソン病」を公表今後の活動は「投薬治療とリハビリを続けながら」インスタグラムでは「美川憲一に関するご報告」と、して「先日発表させていただいた通り、弊社所属の美川憲一が医療機関にて検査を受けましたところ『洞不全症候群』と診断され、ペースメーカーの埋め込み