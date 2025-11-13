11月12日に大浜だいしんアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第10節が行われ、琉球ゴールデンキングスが大阪エヴェッサと対戦。試合終了残り18秒に同点の3ポイントシュートを許したことでオーバータイムへ突入したものの、5分間で佐土原遼が6得点、岸本隆一が5得点を記録し、93－86で勝利を収めた。 琉球はジャック・クーリーが16得点11リバウン