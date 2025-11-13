ヒューストン・ロケッツ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年11月13日（木）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 135 - 112 ワシントン・ウィザーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ワシントン・ウィザーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし40-29