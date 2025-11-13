TICは11月11日〜12月24日の期間、同社の展開するインテリア照明ブランド「gram eight（グラムエイト）」による、壁に立てかけるだけの新発想フロアライト「NYOI（ニョイ）」のプロジェクト「フロアライトを、ゼロから再構築。置く場所は、壁さえあればいい。立てかけるだけの新発想フロアライト『NYOI』」を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて実施している。カラーはブラック、ホワイトの2色で、一般販売予定価格は3