13日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝154円73銭前後と、前日午後5時時点に比べ11銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝179円33銭前後と23銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース