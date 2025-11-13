台湾メディアの中天新聞網は13日、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が発表した最新の男子野球世界ランキングで首位は日本、台湾は2位を維持したことを伝えた。日本は6676ポイントで引き続き首位に立ち、台湾は5112ポイントで2位を維持、3位は米国（4283ポイント）となった。4位から10位は韓国、ベネズエラ、メキシコ、プエルトリコ、パナマ、キューバ、オランダの順だ。記事はまた、女子野球について台湾は現在5位を維持、ソフト