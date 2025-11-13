Image: Olares Mac Studio M3 Ultraとの速度差なんと7倍！このAI PC時代、新興メーカーの台頭も増えていくのでしょうか？スタートアップメーカーのOlaresが、初号機としてミニAI PC「Olares One」を発表したのですが、こいつが実にパワフル。CPUはCore Ultra 9 275HX、メインメモリ96GB、そしてGPUにVRAM 24GBのRTX 5090 Laptopを搭載しているんです。