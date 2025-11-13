他人の会社を乗っ取ろうとして株券の譲渡契約書を偽造して、裁判所に提出したとして、74歳の男ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、松沢泰生容疑者ら3人は、去年と2023年、不動産管理会社「ハナマサ」の全ての株を自らが譲り受けたとする書類を偽造し、裁判所に提出した疑いがもたれています。ハナマサの前代表が「会社が乗っ取られそうだ」と警視庁に相談したことで事件が発覚しました。また、ハナマサが所有していたおよ