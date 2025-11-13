『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が11月7日に放送され、古井戸に落ちたチェーンソーを救出する様子が描かれた。【映像】酸素4%になると即死…恐怖の古井戸の中（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「古井戸に落ちたチェーンソーを救え！」は、