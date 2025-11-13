政府機関再開のための政府予算法案に署名したトランプ大統領＝12日、米大統領執務室/Win McNamee/Getty Images（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は12日、 政府機関の一部閉鎖を終わらせる「つなぎ予算」案に署名した。これにより、米史上最長となった政府閉鎖は公式に終結した。この法案は、下院が同日採決して大統領の机に送られた。下院では共和党議員のほぼ全員と少数の民主党議員が賛成し、賛成222票、反対209票で可決さ