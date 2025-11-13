今季まで楽天でプレーしていた王彦程投手が、韓国ハンファイーグルスに移籍することになった。王彦程はアジア枠での移籍となる。王は19年途中から楽天の育成選手としてプレーし、今季はファームで22試合・116回を投げ、10勝5敗、防御率３.26だった。楽天での在籍7年間で一軍での登板はなかった。