【モデルプレス＝2025/11/13】日本テレビは、CJENMと共同で、韓国トップクラスの人気俳優のチ・チャンウクと日本の若手トップ俳優の1人として注目を集める今田美桜がW主演を務めるドラマ「メリーベリーラブ」（仮）を制作し、2026年に放送することを決定。日本テレビとウォルト・ディズニー・ジャパンの戦略的協業の一環として、放送とあわせてディズニープラスでの世界配信も行われる。【写真】今田美桜、ドレス姿で美背中披露