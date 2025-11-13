兵庫県の斎藤元彦知事が13日、ラジオ関西の生放送番組に出演し、兵庫県の魅力について商品を通じて発信するブランド「五つ星ひょうご」が今年度、新たに61品が選定されたことを受け、「本当においしいえりすぐりのものばかりなので、ぜひご愛顧いただきたい」とPRに努めた。斎藤元彦兵庫県知事（2025年11月13日ラジオ関西で）摂津・播磨・但馬・丹波・淡路という五つの地域から成る兵庫県の多彩な魅力を全国へ発信するため、