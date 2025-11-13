筆者の友人Aの話です。お稽古仲間との韓国旅行で、初めて海外へ行く師匠も同行することになりました。出発当日、空港へ向かう車内で飛び出した師匠の一言に、一同は凍りつくことに──。 お稽古仲間と計画した「夢の韓国旅行」 Aは、お稽古仲間と韓国旅行を計画していました。ちょうど地元の空港から直行便が出ることになり、旅好きのメンバーは大盛り上がり。そんな中、師匠も「あなたたちと一緒なら楽しそう」と言って