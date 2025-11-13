『アンナ』などで知られる女優のサリー・カークランドさんが死去した。８４歳だった。認知症を患い、ホスピスに入所したことが発表されてから間もない１１日、息を引き取ったことを代理人が伝えた。 【写真】純白のドレスで笑みを浮かべる在りし日のサリー・カークランドさん １９８７年の映画『アンナ』ではアカデミー賞で主演女優賞にノミネート、ゴールデングローブ賞を