日個連東京都営業協同組合（都営協）は、松竹130周年記念映画『TOKYOタクシー』（山田洋次監督作品、2025年11月21日公開）を記念し、映画ビジュアルを施した「ちょうちんタクシー」ラッピング車両11台の運行を、2025年11月5日より開始しました。東京23区及び武蔵野市・三鷹市で営業する都営協は、映画製作委員会に対し、ちょうちん行灯の提供やタクシー所作指導で協力しています。 日個連東京都営業協同組合 映画『TOKYOタク