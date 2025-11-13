Hey¡ª Say¡ª JUMP¤¬¡¢11·î26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖMyojo¡×2026Ç¯1·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡õ¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢ÃæÌÌ¤Î12¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃ½¸¤È¸ü»æ¥«¡¼¥É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHey¡ª Say¡ª JUMP¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇÉ½»æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ä»ÑHey¡ª Say¡ª JUMP¤¬¡ÖMyojo¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï1Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È´¶¼Õº×!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖMyojo¡×¸ø¼°SNS¤ÇÊç½¸¤·¤¿ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬±þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âç