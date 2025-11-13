小島秀夫によるゲーム『DEATH STRANDING』をベースにした完全オリジナルストーリーの新作アニメーションシリーズ『DEATH STRANDING ISOLATIONS （Working Title）』が、2027年にディズニープラス の「スター」で独占配信されることが、現地時間13日に香港ディズニーランド・ホテルで開催された、ウォルト・ディズニー・カンパニーが今後予定している配信作品を紹介する「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表