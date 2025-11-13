日本全国の皮革関連企業で構成されている協同組合資材連は、日本最大規模の革と皮革関連資材の展示会「第110回東京レザーフェア」を、2025年12月4日(木)・5日(金)の2日間、都立産業貿易センター台東館にて開催します。1970年の初開催から半世紀以上の歴史を誇る、皮革製品素材の可能性や魅力を発信する展示会です。 協同組合資材連「第110回東京レザーフェア」 日時：2025年12月4日(木) 9:00〜17:002025年12月5日(