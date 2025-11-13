ディズニープラスの「スター」で独占配信中のドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のシーズン2に出演する新キャスト、並びに続投キャストが一挙に解禁されました！新キャストには水川あさみさん、窪田正孝さんら5名が決定。水川さんと窪田さんは、結婚後初の夫婦共演となります。 ディズニープラス『SHOGUN 将軍』シーズン2 新キャスト＆続投キャスト発表 ジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”を、ハリウッドの製作陣が