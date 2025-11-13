１１月９日のみやこＳを勝ったダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）の次走が優先出走権を獲得したチャンピオンズカップ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場、ダート１８００メートル）に決まった。馬主のシルク・ホースクラブが発表した。鞍上は引き続き坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝に決まった。同馬はデビューから５連勝でオープン勝ち。ブリーダーズゴールドカップ・Ｊｐｎ３では２着に敗れたが