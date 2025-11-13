◆第４２回マイルチャンピオンシップ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）今年６月のロイヤルアスコット開催で行われたクイーンアンＳ・Ｇ１を勝った、英国のドックランズ（牡５歳、Ｈ・ユースタス厩舎・父マッサート）が１１月１３日、ＪＲＡ競馬学校（千葉県白井市）にてゲート試験を受け、合格した。９日に成田空港に到着後、検疫のため競馬学校に入厩していた。ローラ・パイク調教助手は「疲れもなく体